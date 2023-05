La Migración y Crisis Humanitaria: Caso Venezolanos destino incierto 

Por: Nicolás Hernández, Abogado, Consultores legales ILC

Mucho es lo que se dice y poco lo que se sabe de la Gran Migración Venezolana, aunque la verdad que NO podemos negar que el éxodo de Venezolanos hacia todos los países del Continente Latinoamericano es una realidad, surgida a consecuencia de factores económicos derivados de políticas inadecuadas, inseguridad y violencia, estos echo cada vez más comunes en el País Caribeño, inicio una escalada de migrantes nunca antes vista, este fenómeno colapsó las fronteras terrestres de los países latinoamericanos, sintiéndose el primer impacto el país vecino de Colombia, cuando los caminantes cruzaban andando a pie la frontera, para poder continuar con su viaje se quedaban en los países de tránsito para ganar un poco de dinero en labores informales o en negro, y así poder proseguir a lo que ellos consideraban país de destino ideal, repitiendo este comportamiento colectivo en Ecuador y Perú hasta llegar al país ideal CHILE, cabe destacar, que estos países en un intento de control de freno migratorio implementaron visas a los venezolanos, quienes inicialmente al emprender este viaje migratorio no tenían la necesidad de pasaporte, debido a que el Régimen impedía que los Ciudadanos Venezolanos accedieran a este Documento necesario para el cruce de fronteras, esto sin embargo no freno la ola migratoria, debido a la existencia del convenio MERCOSUR con sus Países miembros (ARGENTINA BRASIL, URUGUAY, PARAGUAY, COLOMBIA y VENEZUELA), que permitía la entrada a estos países solo con su documento de identidad nacional (Cédula Venezolana) cabe destacar que Perú y Chile son PAISES ASOCIADOS al MERCOSUR, por formar parte de «La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)», lo que significa que no pertenecen como países MIEMBROS, pero si como PAISES que participan a través de ALADI, donde Venezuela también es MIEMBRO, lo que permitió la movilidad de los venezolanos siendo estos dos últimos de los que más recibieron ciudadanos Venezolanos; ofreciendo en el marco de sus legislaciones las herramientas para regularizarse, la novedad de este hecho fue el numero sin control de ciudadanos que ingresaban irregularmente para quedarse y hacer vida o transitar para cruzar a Chile en busca de una vida mejor y que Chile Cerró la Posibilidad de Legalizar a los migrantes que pasaron irregularmente, desencadenando esto último en una crisis social y migratoria en Chile.

La legislación migratoria vigente para ese momento, y los controles migratorios fueron insuficientes, ante el Tsunami de ciudadanos venezolanos que buscaban REFUGIO, más que residencia; este hecho desequilibro a las instituciones encargadas del país receptor llevándolo al descontrol, desorden y crisis que hasta la fecha solo se ha acentuado más.

Estos factores convergieron, afectando negativamente al país receptor, colapsando los sistemas a través de los cuales se accede a permisos de trabajo y residencia, creándose una vulneración continuada de sus Derechos Humanos (DDHH) que terminó hasta la fecha por NO BENEFICIAR a los actores (migrantes y países), siendo el estado el que asume las consecuencias ante sus connacionales y los migrantes que sufren doble crisis y por segunda vez vuelven a vivir una VIOLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS esta vez por un país extranjero, esta cadena de sucesos lleva al segundo fenómeno nunca antes visto REGRESAR EN MASA AL PAÍS DE ORIGEN para volver a vivir la crisis que se vivía cuando decidieron salir, con la única diferencia que sí tienen reconocida su identidad personal y un número que lo prueba, e intentar sobrevivir al día de hoy un salario mínimo de 5 dólares al mes.