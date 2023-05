Los macabros detalles del asesino de enfermera venezolana en Chile (Imágenes)

El asesino de la enfermera tiene un prontuario policial por haber cometido un crimen con las mismas características en 2016 en el estado Anzoátegui, Venezuela.

Jorge Luis Celestino Bauza García, de 35 años sería la verdadera identidad del sujeto que asesinó por asfixia mecánica a la enfermera venezolana Karen Moreno, en la comuna Sagrada Familia en Chile.

Según el relato de una amiga de la víctima, el hombre estaba obsesionado con la joven, lo que quedó en evidencia en varios audios telefónicos enviados por Karen a su amiga.

En varios mensajes que envió a su amiga le confesó que estaba preocupada, ya que el sujeto invadió su espacio y esto le estaba trayendo problemas de convivencia.

“Tu y yo no vamos a tener nada”

“Invadió mi privacidad y espacio. Se tornó feo el ambiente y no me gusta”, confeso la joven sin imaginar el trágico final que le esperaba por no acceder a las peticiones de Bauza García, reseña VNL de Chile.

En otra nota de voz le comentó a su amiga que le había puesto a las cosas claras al muchacho para que la “dejara tranquila de una vez”. Por si fuera, poco le relevó que no conseguía su pasaporte y sospechaba que el hombre “se lo había ocultado”.

También trascendió lo que le dijo a su verdugo.”Le dije: ‘Tú y yo no vamos a ser nada, ni seremos ni vamos a ser en ningún momento. Grábate eso, yo no estoy preparada para tener pareja y mucho menos como tú. A mí no me gusta que me estén reprimiendo de cosas, diciéndome cosas que no vienen al caso”, citada por Meganoticias.

Karen Moreno era enfermera. Foto: Cortesía

Una joyita

La gravedad del caso radica en el prontuario policial del asesino, ya que el sujeto estaría vinculado con otro asesinato, el de Daniela Salazar, quien era su pareja sentimental con la que tuvo dos hijos.

Este asesinato también fue por asfixia mecánica y ocurrió en abril de 2016 en el estado Anzoátegui.

En aquella oportunidad el sujeto fue capturado y sentenciado a 25 años de cárcel; sin embargo, se logró escapar, y fue cuando viajó a Chile.

La información la confirmó a la prensa chilena José Gómez Salazar, hermano de Daniela Carolina Salazar. esposa del victimario.

Se pudo conocer que Bauza García vivía en la clandestinidad en la Sagrada Familia, ya que uno de sus familiares vive en esa comuna.

Llama la atención la manera como se desarrollaron los crímenes y la manera como el sujeto actúa, ya que en ambos casos estranguló a las mujeres e intentó quitarse la vida. En Chile se hacía pasar por Luis Matameza.

Karen Moreno puso límites en varias oportunidades al acosador, que terminó arrebatándole la vida. Foto. Cortesía

¿Cómo pasaron las cosas?

Karen encontró trabajo en un terreno ubicado en Sagrada Familia, en Chile y estaba realizando trámites para legalizar sus papeles y trabajar en su área.

Lugar en donde encontró la muerte a manos de Bauza García, que se hacía llamar Luis Mata Meza,y que presuntamente quería establecer una relación amorosa con la oven venezolana.

Al ser rechazado, el sujeto es el principal sospechoso de estrangularla hasta matarla, lo que ocurrió el pasado jueves 27 de abril en la comuna de Sagrada Familia, en la región del Maule.

Con información VNL Noticias