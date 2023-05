Miss Internacional Venezuela 2022: “Este año nos traemos esa corona”

Andrea Rubio, la venezolana que ganó su pase para representarnos en el Miss International 2023, nos deleitó con una hermosa entrevista, mediante la cual explicó como la disciplina y la humildad pueden abrir todas las puertas, y su gran sueño de ser vestida por Carolina Herrera

Helayne Pérez Bethelmy / hperez@diariolavoz.net

Fotografía: Sebastián Vielma

Nuestra redacción se iluminó con la presencia de la Miss Venezuela International 2022, Andrea Rubio, quien nos cautivó con su inmensa energía. La joven caraqueña, nos representará el próximo 26 de octubre, en el concurso que se llevará a cabo en la ciudad de Tokio, Japón.

Es cuestión de actitud

La hermosa Andrea, explicó que el secreto de su éxito radica en que ama lo que hace. Además, añadió que cuando se propone algo, siempre lo hace con la mejor actitud. “Soy entregada a lo que me gusta. Caraqueña, orgullosa de ser venezolana; trabajadora, constante y disciplinada”, agregó.

Una hermosa travesía

La elegante modelo, expresó que le ha encantado ser Miss. “Me he divertido muchísimo. He podido compartir con personas distintas que me llenan todos los días. Es un trabajo muy humano, donde un día conozco patrocinantes, el otro conozco al dueño de una empresa y al otro a niños y niñas que me cuentan sus historias y me abren totalmente el corazón”, acotó.

La venezolana acotó que valora en todos los sentidos la gran oportunidad de estar en el Miss Venezuela, agradeciendo al valioso equipo que la ha acompañado en su camino y que la estarán apoyando en el concurso internacional. “soy creyente de que cuando se trabaja en equipo todo sale mejor”, aseveró.







“En la humildad está la llave del éxito”

Rubio quiso llamar la atención acerca de la importancia de mantener los valores con los que han crecido los venezolanos, pero que algunos, lamentablemente están perdiendo. Ese valor es la humildad. “Los venezolanos debemos procurar ser más humildes y agradecer lo que tenemos y lo que somos. Estas son cosas que te forman como persona y que todo el mundo debería practicar constantemente”, puntualizó.

Asimismo, destacó la importancia de “ser uno mismo”, ya que, en palabras de la bella venezolana; “el ser transparente, mostrarte como eres; realmente vivir la vida divertida sin preocuparte si estás demasiado derecha o que capaz no me puse el peinado correcto. Lo importante es conquistar con tu esencia con lo que uno es. Eso es lo que hace a una venezolana diferente, que se disfruta su concurso, que se preocupa por los demás, por sus compañeras, por las personas que están en la organización, porque es un trabajo larguísimo y complicado; y uno tiene que ser agradecido con todas las personas que están ahí. Eso es lo que nos hace especiales”, destacó.

“Venezuela para mi es todo”

La joven caraqueña no pudo esconder la nostalgia que le produjo vivir fuera de su país por tantos años. Aseguró que cuando estuvo lejos de su casa, fue que realmente pudo valorar lo que tenía, tanto en la familia, como en los paisajes de Venezuela. “A mí me tocó irme a los 17 años, fue una decisión de mis padres y yo también estaba dispuesta a tener nuevas experiencias, a aprender otras culturas, porque cuando uno sale de su burbuja es cuando se enfrenta realmente a las realidades”, señaló.

Añadió que Venezuela para ella es toda su formación, su corazón, su forma de ser, su carácter, personalidad. “Mi país es mi guaguancó, para mí todo eso es Venezuela”.

En constante renovación

Rubio resaltó que se mantiene estudiando todo el tiempo. Constantemente tiene que estar haciendo distintos cursos y también mencionó cómo le apasiona la creación de contenido, ya que es lo que estudió; comunicación audiovisual. “Yo tengo un curso online donde le enseño a niñas acerca de fotopose, creación de contenido digital y marca personal. Se llama Aprender con Andre”.

Una meta, una promesa…

Al preguntarle cómo se ha enfrentado al reto de representar a su país en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, Andrea, aseguró sin titubear, “Este año nos traemos esa corona”.

Un sueño que espera hacer realidad

Al concluir nuestra entrevista, Andrea mencionó que todavía están en el proceso de selección de quien la vestirá para el magno evento. A respecto, la joven enfatizó que tiene que ser un venezolano, pero todavía estoy recibiendo propuestas. Sin embargo, dejó claro un sueño que siempre ha tenido, el ser vestida por la diseñadora venezolana Carolina Herrera. “Para mí sería un honor llevar uno de sus maravillosos vestidos. Me muero porque me vista Carolina Herrera”, concluyó.

Finalmente, extendemos nuestro más sincero agradecimiento la Lic. Acela Santamaría (Venevisión) y al valioso personal del restaurant Épico (@epico.cafe) Carlos Martínez, Ginger Rondón y Evelyn Angulo, por su impecable atención.