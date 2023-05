Pandemia de Covid ya no es emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el Covid-19 ya no califica como una emergencia global. A pesar de haber terminado la fase de emergencia, la pandemia no ha terminado. En el sureste asiático y Medio Oriente se han registrado picos recientes de contagios. El Covid-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial, y aunque la pandemia ha tenido una tendencia a la baja durante más de un año, la mayoría de los países ya han vuelto a la vida previa al virus. La agencia de salud de Naciones Unidas señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana y millones más han sufrido efectos a largo plazo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el Covid-19 ha cambiado el mundo y seguimos corriendo el riesgo de nuevas variantes. Cuando la agencia de salud de la ONU declaró que el coronavirus era una crisis sanitaria internacional el 30 de enero de 2020 aún no se llamaba Covid-19 y no se registraban brotes considerables fuera de China. Desde entonces, el virus ha causado más de 764 millones de contagios en todo el mundo y han recibido al menos una dosis de la vacuna unas 5.000 millones de personas. La mayoría de los países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, han retirado muchas de sus disposiciones contra la pandemia el año pasado.



