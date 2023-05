Ronald Acuña Jr. vuelve a encender las alarmas tras golpearse con un foul

El venezolano de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr. volvió a encender las alarmas este jueves en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, esto luego de golpearse con un foul que ocasionó su salida del juego.

Ronald Acuña Jr. está viviendo un momento brillante ofensivamente en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, pero este jueves volvió a generar preocupación y fue porque abandonó el terreno de juego por los Atlanta Braves tras golpearse con un foul que salió desde su propio bate. Cabe destacar que, el venezolano generó preocupación hace unos días atrás al recibir un pelotazo por parte de los New York Mets.

En la parte alta del sexto inning del juego de este jueves entre Braves y Miami Marlins, Acuña Jr. tomaba turno y al momento de conectar la bola en foul, se golpeó fuertemente la rodilla izquierda, causando esto mucho dolor en el pelotero de 25 años, que se revolcaba en terreno de juego, hasta que pudo recibir atención de los coachs y los trainers de su equipo. Posterior a la revisión, el venezolano tuvo que dejar el terreno de juego en la MLB 2023.

Ronald Acuña Jr. exits the game after fouling a ball off his knee in the 6th.

“Ronald Acuña Jr. fue retirado del juego de hoy como medida de precaución después de cometer una falta en la rodilla izquierda”, dijeron los Bravos.

OF Ronald Acuña Jr. was removed from today’s game as a precaution after fouling a ball off his left knee.

— Atlanta Braves (@Braves) May 4, 2023