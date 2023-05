Así le fue a Liam Hendriks en su primera aparición oficial tras superar el cáncer

El relevista australiano de los Chicago White Sox, Liam Hendriks volvió a la lomita y lanzó en Ligas Menores por primera vez tras superar el cáncer, siendo eso una buena noticia de cara a su regreso a las Grandes Ligas – MLB.

Liam Hendriks fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, siendo esa la razón de su ausencia Grandes Ligas – MLB; sin embargo, ya está completamente recuperado y recientemente lanzó por primera vez en Ligas Menores tras haber superado el cáncer. El cerrador derecho está en rehabilitación y está dejando claro que pronto podría regresar con los Chicago White Sox.

Antes de ser activado en MLB, los White Sox asignaron a Hendriks a Charlotte Knights Baseball, sucursal Triple-A de la organización, realizando el viernes por la noche una corta aparición, en donde dejó buenas sensaciones tras actuar por un inning perfecto, donde no le dieron hits en nueve pitcheo realizado, no dio boletos y retiró a un rival por la vía del ponche.

.@whitesox reliever Liam Hendriks pitched a scoreless inning in his first minor league rehab game since beating cancer. 👏👏👏 pic.twitter.com/QVAlMezz7N

— MLB (@MLB) May 6, 2023