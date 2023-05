Fan de Red Sox cae desde gradas hasta el bullpen y es sacado en camilla

Un aficionado presumiblemente de los Red Sox de Boston, cayó al bullpen de visitantes en el Citizens Bank Park durante el partido del viernes entre los Filis de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston, este necesitó atención médica antes de ser sacado en camilla por el personal del estadio.

El aficionado cayó sobre la valla que separa la explanada y el área del bullpen bajado mientras intentaba recuperar una pelota que un jugador había lanzado cuando finalizó la entrada. Lamentablemente, lo que parecía un momento de felicidad, dejó de serlo.

Video:

Game is delayed as a fan has fallen into the Red Sox bullpen in Philadelphia. 🙏 pic.twitter.com/v9fHU1BxAw

An update from Citizens Bank Park on what happened with the fan in the Red Sox bullpen in the top of the first inning: pic.twitter.com/SPQdxLl0jM

— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 5, 2023