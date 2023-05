Policía arrestó a sujetos que robaron la casa de José Altuve

La Policía de Houston arrestó a cuatro sospechosos por el robo de la casa de la estrella de Grandes Ligas – MLB, José Altuve.

La casa de José Altuve fue asaltada el jueves 31 de marzo de 2023 en la noche, justo y precisamente cuando los Houston Astros jugaba el Opening Day de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB ante los Chicago White Sox en el Minute Maid Park, pero un mes después la policía de esta ciudad arrestó a los sospechosos de este delito donde el venezolano perdió una cantidad importante de dinero.

La Policía de Houston reveló el viernes 5 de mayo que estos cuatro sospechosos ahora son acusados de delitos graves por el robo en la residencia de Altuve. El Departamento de Policía de Hedwig Village ayudó en el caso.

Los sospechosos fueron identificados como Patrick Maxey (27), Jordan Tarniella (25), Jasmyn Hall (20) y William Jones, Jr. (28).

Según las autoridades policiales, los ladrones se presentaron en la casa de Hedwig Village del grandeliga alrededor de las 8:28 de la noche, antes de pasar aproximadamente 10 minutos llevándose joyas de oro y 13 relojes caros, incluido uno valorado en $420,000.

Se dice que el segunda base venezolano perdió $1 millón de dólares en joyas.

ARRESTED: Booking photos of 4 suspects now charged with felony crimes for the March 30 burglary of Jose Altuve’s residence.

Hedwig Village PD assisted in the case.

The suspects are Patrick Maxey, 27, Jordan Tarniella, 25, Jasmyn Hall, 20, and William Jones, Jr, 28. #hounews pic.twitter.com/Rsx950EVss

— Houston Police (@houstonpolice) May 5, 2023