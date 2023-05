Bryce Harper sacude su primer jonrón tras la cirugía Tommy John

El estelar de los Philadephia Phillies, Bryce Harper conectó su primer jonrón de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, mismo que es el primero después de la cirugía Tommy John.

Bryce Harper recién debutó esta semana en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y ya empieza a aportar su granito de arena con los Philadelphia Phillies, ya que este sábado conectó su primer jonrón tras la cirugía Tommy John, siendo un batazo que deja claro que está sano, recuperado y listo para demostrar todo su talento en el mejor béisbol del mundo.

Mediante la parte baja del quinto inning del juego entre Boston Red Sox y Phillies, Harper descontó en la pizarra (5-3) con un dantesco cuadrangular hacía su banda contraria, significando ese el primer jonrón luego de 164 días de haber entrado al quirófano a reparar su codo con la Tommy John. Ese batazo, fue el sexto hit hasta ahora del toletero en la MLB 2023.

BRYCE HARPER FOR THE FIRST TIME IN 2023! pic.twitter.com/0WeNA4akEr

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 7, 2023