el maestro que transformó la formación musical en Venezuela

Valera, estado Trujillo, fue la ciudad que vio nacer a José Antonio Abreu Anselmi el 7 de mayo de 1939. Años después, este trujillano se convirtió en un ícono de la música y la cultura en todo el país.

El economista.

José Antonio Abreu se graduó como economista en la Universidad Católica Andrés Bello.

Pese a que sus primeros años vivió en Monte Carmelo (Trujillo), sus estudios musicales iniciaron en Barquisimeto, estado Lara. Posteriormente, con 19 años de edad, se trasladó a la ciudad de Caracas para formarse en la Academia de Declamación Musical y finalmente estudió en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas.

Abreu fue pianista, organista, clavecinista y compositor, talento que lo ayudó a conseguir el Premio Nacional de Música Sinfónica en 1967. Por esa época también impartió clases de economía en distintas universidades.

En el año 1975 Abreu fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. En paralelo, se creó la Fundación Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fesnojiv).

El nacimiento de estas instituciones estuvo orientado en hacer que la formación musical fuera accesible para la mayoría de los niños y adolescentes. El objetivo principal era usar la cultura para la transformación social.

Para mí, la prioridad más importante era darle a los pobres acceso a la música”, detalló Abreu en una entrevista con The New York Times Magazine en 2007. “Como músico, tuve la ambición de ver a un niño pobre interpretar a Mozart. ¿Por qué no? ¿Por qué concentrar en una clase el privilegio de interpretar a Mozart y a Beethoven? La alta cultura musical del mundo tiene que ser una cultura común, ser parte de la educación de todos”, agregó.