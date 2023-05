José Altuve celebra su cumpleaños bateando por primera vez

El venezolano de los Houston Astros, José Altuve celebró su cumpleaños 33 bateando por primera vez, dando así un paso importante en su recuperación para volver a las Grandes Ligas – MLB.

José Altuve fue víctima un pelotazo en su mano derecha en el juego Venezuela y Estados Unidos durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023, mismo que le ocasionó una fractura en el dedo pulgar, razón por la que empezó la campaña 2023 de Grandes Ligas – MLB en la lista de lesionados, pero este sábado 6 de mayo, en la celebración de su cumpleaños número 33, dio un paso importante en su rehabilitación, ya que se le vio tomando turnos en la caja de bateo en la practica de los Houston Astros.

Este sábado los Astros enfrentan a los Seattle Mariners y Altuve en la practica de bateo pre-juego, tomó unos cuantos turnos en la jaula, siendo ese un paso importante a su pronto regreso y posterior debut en la temporada 2023 de MLB.

Happy 33rd birthday to Jose Altuve, who is swinging a bat and taking batting practice at T-Mobile Park. This is surprising. pic.twitter.com/8kZDBIz9wV

Happy birthday to Jose Altuve, who is hitting on the field for the first time. 👀 pic.twitter.com/LEKK73LPSk

— Julia Morales (@JuliaMorales) May 6, 2023