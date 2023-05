Martín Maldonado discute con bateador de Mariners y se vacian las bancas en Seattle

Este domingo en el juego entre Houston Astros y Seattle Mariners las cosas se calentaron en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB luego de una discusión entre Martín Maldonado y José Caballero.

Los Houston Astros visitaron este fin de semana el T-Mobile Park para enfrentar a los Seattle Mariners en la temporada 2023 de Grandes Ligas, pero este domingo las cosas se pusieron tensas, tanto así que las bancas se terminaron vaciando y hubo algunos empujones por una discusión. Entre los peloteros involucrados estuvo el veterano boricua Martín Maldonado.

En la parte baja del cuarto inning, se vivió la tensión en este encuentro entre Astros y Mariners, luego de que Maldonado y José Cabellero empezaran a discutir, lo que generó la salida de los dos banquillos en este juego de MLB, estando al borde una pelea, pero afortunadamento todo fue solucionado.

Benches cleared in Seattle after Jose Caballero and Martín Maldonado started jawing at each other over being “quick pitched” pic.twitter.com/58HXrGXXRd

