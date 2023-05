Horóscopo del 8 de mayo 2023 de Mhoni Vidente

Inicia tu semana con muy buena energía gracias a las predicciones de Mhoni Vidente, la astróloga te comparte qué es lo que le depara a tu horóscopo este lunes 8 de mayo. Los astros se alinean a favor de cada signo del zodiaco para guiarlos en los aspectos más importante de la vida; consulta que te tiene preparado el universo en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES

Procura cuidar un poco más de tu salud sobre todo la del corazón ya que en estos días has estado consumiendo mucha comida grasosa que lo único que hace es que acumules grandes cantidades de colesterol malo. Entrarás en una etapa de mayor responsabilidad en la cual dejarás de fluir ya que empezarás a tomar decisiones firmes y llenas de madurez lo que será muy bueno para ti.

TAURO

Te has mantenido un poco alejado de tu grupo de amigos debido a que en el pasado no supieron brindarte el apoyo que necesitabas en su momento, esto puede que te haga sentir un poco mal, sin embargo, eres de las personas que siempre tienen presente que los amigos no siempre pueden estar para ti. Tus habilidades te pondrán a prueba este día en cuestiones del trabajo para darte cuenta que eres capaz de hacer lo que te propongas.

GÉMINIS

Desde hace algún tiempo tienes en mente la idea de emprender el vuelo y comenzar a hacer una vida independiente, no quites el dedo del renglón pues esto te servirá para madurar por ti mismo y abrirte paso en el camino sin necesidad de tener a personas detrás de ti. Tu espíritu aventurero te llevará a vivir una experiencia de la cual no te arrepentirás y te dejará grandes anécdotas para el futuro.

CÁNCER

Tener la mente abierta a adquirir nuevos conocimientos será una herramienta que en el trabajo te beneficiará sobre todo a la hora de llevar a cabo ciertas actividades en las cuales anteriormente no eras muy bueno. Días como hoy deberás negarte a prestar ayuda pues no siempre vas a estar ahí para todo el mundo cuando te necesite.

LEO

No te olvides de luchar siempre por tus sueños y cuando te reencuentres en un lugar en el que ya no te sientas agusto no dejes de buscar algo que en el futuro resulte muy bueno para ti; enfócate en darte un tiempo para pensar qué es lo que realmente quieres lograr en este punto de tu vida. En el amor cada persona debe poner de su parte para que las cosas funcionen y no se queden estancadas.

VIRGO

Es importante que cuando estés en una relación no te olvides de demostrarle cariño a la persona que está a tu lado, esta es la forma en la que le recuerdas lo importante que es para ti y que forme parte de tu vida. En caso de que estés pasando por un momento complicado no le cierres las puertas a tus seres queridos más cercanos, ellos podrían ayudarte a salir de este mal hoyo.

LIBRA

Una persona llegará a proponerte un negocio y te dará las facilidades para hacerlo en realidad, no tengas miedo de aceptar esta oportunidad ya que los astros aseguran que es el camino al éxito. Una sensación de vacío te ha estado invadiendo en estos días debido a que sientes que te faltan lograr cosas en la vida, no te preocupes pues aún tienes tiempo de hacer todo lo que te falta.

ESCORPIO

Cuidar de tu salud será una de tus prioridades este día y el resto de la semana ya que sientes que no has estado rindiendo del todo bien en los días pasados, si tu intuición te dice que algo no va bien lo ideal es que asistas a una consulta médica para descartar algún problema mayor. No te cierres a la oportunidad de conocer a alguien nuevo ya que podría tratarse de una persona que te dejará grandes enseñanzas.

SAGITARIO

En el amor podrás notar que hay algunos conflictos y esto puede deberse a Mercurio Retrógrado pues está afectando en el comportamiento de las dos partes; en caso de que hayas reflexionado y te des cuenta de que se trata simplemente de ti puedes llevar a cabo un plan de acción en el cual establezcas realizar algunos cambios en tu forma de actuar con tu ser amado.

CAPRICORNIO

Cuando llegues a sentirte que no estás dando todo en el trabajo y te sientes abrumado, los astros te recomiendan emprender un viaje para inspirarte o reencontrarte contigo mismo para que las cosas puedan fluir en tu ambiente de trabajo y no te quedes estancado. Comenzar a hacer cambios positivos de poco a poco en tu vida será una de las mejores cosas qué puedes hacer.

ACUARIO

Este día debes ponerte serio en cuestiones del amor y tener una conversación con tu pareja para poner sobre la mesa ciertas condiciones que te está exigiendo para que su relación continúe; no te olvides que cuando existen trabas en una conexión lo que depara para esta relación es el fracaso. En caso de que quieras cambiar esto ambos deben poner de su parte para que puedan salvar lo que tienen actualmente.

PISCIS

Vivir en armonía con las personas que te rodean puede hacer que tu calidad de vida mejore e incluso esto puede beneficiar para que todos descubran algunas cosas que no conocían de los demás. Algo de lo que debes darte cuenta es que no eres el centro del universo y tienes que aceptarlo más que nada para que tus relaciones personales no se vean afectadas.