¡Indignante! Bajo engaño niña de 11 años se escapa con hombre de 35 años y deja carta a la madre

Por medio de redes sociales se viralizó un caso que ha generado indignación de varias personas, pues una menor de tan solo 11 años se escapó con su supuesto novio de 35 años.

La menor, identificada como Rosa María, dejó una carta a su mamá donde aseguraba que no se había ido obligada, sino que lo hizo de manera consciente, pues quería irse con su “novio” del cual decía estar enamorada.

De acuerdo algunos medios locales, el hombre identificado como Gustavo Adolfo, de origen Nicaragüense, engañó a la menor a través de redes sociales, donde al parecer comenzó la relación que se basó en engaños y mentiras.

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no este, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, escribió la menor.

En la carta, Rosa, le expone las razones por las cuales decidió escaparse con Gustavo y le pide a su mamá que por favor no se enoje.

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor, por favor déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, dice Rosa.

Rosa vivía en el Salvador junto a su madre, quien pide ayuda a las autoridades para poder ubicar a su hija y poderla llevar de regreso a su hogar.

Este hecho se volvió viral luego de pocas horas de ser publicado por medios locales, asimismo, prendió las alarmas en cuento a la importancia de la seguridad en línea de los niños y adolescentes.

Las autoridades en varias ocasiones han hecho hincapié sobre como los padres deben estar al tanto de la actividad de sus hijos en redes sociales, pues en la actualidad se conocen varios casos donde personas inescrupulosas se aprovechan de la inocencia de los menores para engañarlos en línea.