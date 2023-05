Luis Severino no está feliz por decisión de los Yankees

Pese a que a la rotación de los New York Yankees les urge ayuda en su rotación tras la inconsistencia de los jóvenes Jhony Brito y Clarke Schmidt, al parecer no quieren adelantar el debut del veterano derecho Luis Severino en la temproada 2023.

Luis Severino esperaba que a finales de abril el equipo lo enviara a una asignación de rehabilitación a Ligas Menores por qué ya se había recuperado de una distensión en el dorsal que sufrió durante los Spring Training.

Los New York Yankees no hicieron lo que el dominicano esperaba, se saltaron enviarlo a Clase A Baja, algo que no le parece buena idea al dominicano Severino:

“Creo que fue innecesario no incluir Low-A, pero hago lo que me dicen que haga”, dijo Severino el domingo, según Greg Joyce del New York Post. “Pero me siento bien” dijo Severino.

Severino también admitió que los Yankees intentaron retrasar su asignación a rehabilitación. Cuando se le preguntó si pensaba que lo habían hecho o si solo siguen el protocolo, este dijo que lo intentaron, pero que ya hará lo que le digan. “Lo intentaron, pero como sea”.

Las exigencias de Luis Severino.

Se espera que “Sevy” se diriga directamente a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre para su rehabilitación este lunes, en un juego que comienza a las 11:05 a.m. ET.

El derecho Luis Severino expresó su disgusto por comenzar un juego matutino y agregó que no quiere pasar la noche antes del concurso en Scranton. Dijo que preferiría lanzar en el juego del jueves a las 6:35 p.m.