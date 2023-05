Mookie Betts le pescó una sinker adentro a Josh Hader y empató el juego con jonrón

Mookie Betts le pegó jonrón a Josh Hader en la parte alta de la novena entrada para empatar el juego entre Los Angeles Dodgers y los San Diego Padres.

Bien decía Yogi Berra que el juego no se acaba hasta que se termina y cuando San Diego estaba a un (1) de ganarle a Los Angeles, Mookie le mandó la bola de línea a Josh a lo más profundo del jardín izquierdo para empatar el juego a dos (2) carreras. Fue el sexto cuadrangular de Betts en la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

El cuadrangular tuvo una velocidad de salida de 99 millas por hora (mph), ángulo de lanzamiento de 28 grados y recorrió 395 pies.

Con el batazo el juego se fue a entradas extras, ya que los Padres no anotaron en la segunda del noveno. Mientras que los Dodgers se fueron arriba cinco (5) carreras por dos (2) en la alta del décimo con bambinazo de dos (2) carreras de James Outman, su octavo de la campaña. Los Angeles terminaron ganando el juego con esa pizarra.

El jonrón de Mookie evitó que el mexicano Julio César Urías perdiera el juego que dejó cayendo dos (2) carreras por una (1). Y los Dodgers también le ganaron la serie a San Diego y continúan su dominio ante ellos en su rivalidad.

Mookie Betts takes Josh Hader deep to tie the game in the 9th inning!!! pic.twitter.com/wISUT7iIWz

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 8, 2023