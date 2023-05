¡Atención! Digitel anuncia nuevas tarifas para sus planes de mayo 2023: Conoce los precios

La compañía de telefonía móvil Digitel, realizó un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de mayo de 2023.

Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 500 MB e Inteligente Plus 2 GB.

A continuación, se presentan los nuevos costos y su equivalente a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV):

Plan Radicall Plus: Bs 12,00 o US$ 0,48

Plan Inteligente Plus 500 MB: Bs 17,06 o US$ 0,68

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 69,89 o US$ 2,81

Cabe recordar que la recarga mínima que puede realizar un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria, es de Bs 30 o US$ 1,20 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 80,58.