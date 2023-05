Malos resultados electorales de RN reviven guerrilla interna por destronar a Chahuán y Schalper

Una reunión de emergencia sostuvo esta mañana la directiva de RN -liderada por su presidente, el senador Francisco Chahuán, y el secretario general, el diputado Diego Schalper– en la sede del partido en Antonio Varas. El motivo fue abordar el mal resultado que tuvo la tienda en la elección del Consejo Constitucional.

Chile Vamos logró 11 escaños siendo doblados por el Partido Republicano que obtuvo 23. Y en el desglose, la UDI obtuvo seis escaños, mientras que RN solo logró cuatro. Evópoli, en tanto, solo eligió a un representante. De esta manera, RN fue destronado por el gremialismo como el partido con mayor representación, lo que generó un duro golpe. Esto último, dado que ambas tiendas siempre compiten internamente, y RN había logrado en las parlamentarias de 2021 sacar más diputados y más senadores que la UDI.

RN además no cumplió con sus expectativas, pues aspiraba a sacar entre 8 y 10 consejeros, y también representa una baja respecto de los 11 senadores que ostentan actualmente. A eso se suma que fueron derrotados en zonas relevantes como Valparaíso -región de la cual Chahuán es representante- y otros lugares donde calculaban que podrían sacar a algunos electos como Antofagasta, Ñuble, Maule y Los Lagos, entre otros.

El diagnóstico que se hizo en la reunión fue crítico. Junto con sincerar que el resultado fue más que negativo, también recalcaron que significaba un “tsunami” para la coalición en su conjunto. De todas maneras, fuentes de la directiva sostienen que no pensaron en renunciar pese a la catarsis.

En RN, en todo caso, se hicieron cargo de las peticiones de renuncia que habían hacia la directiva. Ayer, a las afueras de la sede del partido, un concejal colgó un lienzo pidiendo la renuncia de Schalper y Chahuán, sin embargo, la mesa respondió esta mañana con una comunicado interno a los militantes en el que informó de dos hitos: un congreso doctrinario para julio -en que se definirá la línea ideológica de la tienda- y el llamado a elecciones internas para el 19 de agosto.

Los comicios internos, de hecho, ha abierto el apetito de varios disidentes, como la senadora Paulina Núñez, el excandidato presidencial Mario Desbordes, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y el comisionado político Víctor Blanco, con su movimiento “RN de todos”.

En la directiva se defienden argumentando que a los sectores disidentes que “quieren tomarse el partido” tampoco les fue bien en la elección. Por ejemplo, en Antofagasta -donde la senadora Paulina Núñez es representante- no se logró sacar a ninguno de los dos candidatos, y se redujo el nivel de votación, de un 15% obtenido en las senatoriales de 2021 a un 8,75% en los comicios de ayer. Lo mismo en la Región del Maule -donde la directiva atribuye que están radicados los cercanos al disidente Mario Desbordes– en que no se pudo sacar electo a nadie.

El secretario general de RN, Diego Schalper.

¿Fin de la “dupla Cha-Scha”?

En RN el ánimo era de mucha tensión y las peticiones de renuncia apuntaban más hacia Chahuán a quien se le atribuían dos errores graves durante la campaña. Primero, haber dicho en una entrevista que Chile Vamos se abría a que un ente estatal gestionara las pensiones, a lo que después se tuvo que desdecir, pero que fue aprovechado por José Antonio Kast para criticar a la coalición.

Y, en segundo lugar, haber hablado de que la elección de consejeros era un “plebiscito al gobierno” del Presidente Gabriel Boric. Unas “chahuanadas” como se le suele llamar en la jerga de RN cuando el timonel del partido dice frases erróneas que se desmarcan de lo acordado por el partido o la coalición.

De hecho, hoy en la radio Universo, Schalper dijo que había sido una “mala frase”. Además que la expresión cayó mal en el sentido de que si de plebiscito se tratara a la coalición de gobierno –Unidad para Chile– le fue mejor que a Chile Vamos con 16 electos contra 11.

Por ello es que ayer en la comisión política -instancia que se iba a reunir hoy- hubo dirigentes que le pidieron la renuncia a Chahuán. A eso se sumó que otros personeros como el senador Manuel José Ossandón también se hicieron parte. Este último habló ayer por teléfono con Chahuán y le aconsejó que en una situación como la actual debía dar un paso al costado.

Sin embargo, también hubo dirigentes que apoyaron a Chahuán, y que creían que el que debía dar un paso al costado era Schalper, como lo mencionó ayer el comisionado Percy Marín.

La catarsis provocó que rápidamente se armaran las internas dentro de RN y que varios se cuestionaran si continuarán Chahuán y Schalper trabajando juntos, especialmente considerando las tensiones que hay de lado y lado. Conocidos en el partido como la “dupla Cha-Scha”, ambos han tenido sus rivalidades y en el entorno de Chahuán transmiten que Schalper ha adquirido más protagonismo que el presidente del partido.

Incluso desde el bando del senador dicen que es diputado el principal responsable de los malos resultados por haber sido uno de los negociadores, y que debería ser él quien renuncie a la directiva. Asimismo, consideran que el diputado tiene intenciones de tomarse el partido.

De hecho, ha trascendido que Schalper incluso podría competir en las internas sin Chahuán y que ya tendría una directiva paralela armada. Se menciona una lista integrada por dirigentes como el exdiputado Diego Paulsen, la exsubsecretaria Andrea Balladares, el abogado Francisco Orrego, y la exseremi Denisse Madrid, entre otros.

Pese a ello, en el entorno del diputado aseguran que hasta ahora la dupla se estaría reeligiendo, pero una vía paralela no estaría descartada.

Ayer en el WhatsApp de la comisión política las críticas a la directiva se hicieron presentes. “¿Esto también debería constituir, siguiendo la doctrina del senador Chahuán, un plebiscito en RN?”, cuestionó el comisionado Marcelo Brunet, mientras que el comisionado Guido Benavides redactó: “Disculpen, amigos, pero he buscado en tantas declaraciones y no encuentro la renuncia del presidente Francisco Chahuán y el mea culpa”.

Mientras que Desbordes escribió: “Por lejos el peor resultado de RN en su historia. Pero la directiva parecía estar celebrando. Si no van a renunciar, que anuncien cronograma lo más corto posible, y consejo general que autorice eso (no cumplieron itinerario). Ah, consejo general presencial, no la pantomima que hicieron para el del balance”.

Durante la tarde, Chahuán envió una carta a la militancia en la que escribió: “El llamado hoy es a unirnos más que nunca”. En la misiva, de una extensión de dos páginas, el senador no abordó nada sobre una eventual renuncia a la cabeza del partido.

LA TERCERA