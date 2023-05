VIRAL | Mujer argentina denuncia filas exclusivas para chilenos en supermercado de Mendoza: «No te dejan entrar»

Durante los últimos meses, una verdadera oleada de chilenos han aprovechado de cruzar la Cordillera de los Andes para viajar a Argentina y comprar mercadería en los supermercados a precios mucho más económicos que en nuestro país.

De hecho, en el último fin de semana largo del Día del Trabajador, se estima que hubo filas de más de ocho horas en el paso fronterizo Los Libertadores debido a la gran cantidad de compatriotas que se sumaron a este furor.

Es por ello que recientemente se volvió viral en la plataforma TikTok, un video donde la usuaria @claulopezfont denunció que hay una fila exclusiva para los chilenos en el supermercado mayorista Óscar David de Mendoza.

“Esto es para que lo vean. El policía no te deja entrar. Somos argentinos, mendocinos. No te dejan entrar porque hacen una fila para que entren los chilenos“, acusó la mujer con evidente enojo mientras grababa en las afueras del recinto.

El breve video ha tenido más de 2 millones de visualizaciones y ha generado debate en la sección de comentarios.

“No quieres hacer la fila“, “no hay que comprar más ahí” y “me pasó lo mismo” fueron solo un par de las opiniones que dejaron argentinos en la publicación. Mientras que algunos chilenos contestaron: “En Punta Arenas llenan los estacionamientos de la zona franca y nadie anda llorando” y “ustedes no recuerdan cuando hacían lo mismo en Reñaca”.

Posteriormente @claulopezfont subió otro video, pero en esta ocasión denunció que nuestros compatriotas se estaban llevando más productos de lo que estaba permitido según las reglas del supermercado.

“Nos vamos al aceite. Si te fijás, acá en el papelito dice dos cajas clientes mayoristas, dos unidades para minoristas sin excepción. Acá les voy a mostrar que los chilenos se llevan de tres cajas de aceite. A ver si encontramos a la señora. Ahí, ¿viste? Es así queridos… Argentina”, mencionó la mujer enojada.

