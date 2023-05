WhatsApp te permite pasar notas de voz a texto; conoce cómo hacerlo

Desde hace algún tiempo, WhatsApp incluyó en sus herramientas la posibilidad de mandar notas de voz a los contactos. Aunque estas notas tienen numerosos beneficios, algunos usuarios no pueden escucharlas en el momento o simplemente no quieren escuchar mensajes largos. Por ello, los desarrolladores de la app han añadido una nueva función: ahora los usuarios pueden transformar sus audios en texto. Esta opción está disponible en la versión beta de iOS y permite ahorrar tiempo al recibir textos transcritos de los audios. Los usuarios han indicado que una vez que se recibe una nota de voz, aparecerá la opción de transcripción. Por el momento, el texto transcrito no se puede copiar ni pegar y la notificación de la nota de voz seguirá apareciendo.



