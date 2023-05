Xander Bogaerts reveló lo que extraña de jugar para los Red Sox

El campocorto Xander Bogaerts ha sufrido una gran transición, esa es pasar de jugar toda su carrera para los Red Sox de Boston en la costa este de la Liga Americana hasta jugar en la costa oeste de la Liga Nacional. Sin duda ha causado efectos en su vida cotidiana.

Bogaerts habló un poco con Bob Nighselth del Usa Today de como ha sido el traslado de ciudad y equipo luego de mas de una década viviendo en la misma ciudad y haciendo cosas similares, a lo que el campocorto e los Padres de San Diego tuvo algo que resaltar que si extraña de jugar en la Liga Americana.

El dos veces campeón de Serie Mundial dijo que antes cuando jugaba para los Red Sox de Boston, llegaba a su casa o al hotel cuando estaba en la ruta y continuaba viendo beisbol en la TV. S

in embargo, ahora que juega para la costa donde se juega un poco mas tarde en horas de la noche que los otros equipos, este no pude ver juegos de beisbol cuando termina su trabajo por que ya han pasado, solo puede ver el resumen partido tras partido o los mejores momentos.

“Eso es lo único que no me gusta”, dice Bogaerts, “es que no hay más béisbol después de que juego. Eso hace que sea difícil cuando voy a casa. Ahora, solo puedo ver los mejores momentos”

“Si no juegas bien, te lo harán saber muy rápido. Escuché un par de abucheos desde el principio. Sé que hicieron eso aquí” agregó Xander Bogaerts, quien reconoce si los fans de San Diego lo toman a la ligera, pero ya viene acostumbrado desde sus años en Boston.

“Es diferente, pero definitivamente es divertido llegar al estadio con expectativas”, dice Bogaerts, “en lugar de simplemente entrar, pasar el rato y lo que sea que suceda, sucede. Te da mucha motivación para venir y esperar hacer cosas buenas” culminó diciendo el campocorto, quien disfruta de una buena linea ofensiva en su nueva etapa con San Diego fijando una linea de .283/.378/.843 en 34 juegos, mas 22 anotadas, 36 hits, 5 jonrones, 15 remolcadas, 18 bases por bolas y 21 ponches.