Declaran culpable a Trump por abuso sexual y difamación

Jurado determina que Donald Trump abusó sexualmente de E. Jean Carroll en una tienda de lujo en Nueva York en 1996

Un jurado federal en Manhattan ha determinado que el expresidente Donald Trump abusó sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York durante la primavera de 1996.

La decisión ha representado una derrota significativa para Trump, quien siempre ha negado las acusaciones. Los miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, llegaron al veredicto después de deliberar poco más de dos horas y media. En su decisión, le otorgaron a Carroll US$ 5 millones en daños por agresión sexual y difamación.

El caso de Carroll

E. Jean Carroll demandó a Trump por agresión sexual y difación, al señalarlo de haberla violado en el probador de la tienda Bergdorf Goodman en Manhattan en la primavera de 1996, y de luego haberla difamado años después, cuando hizo públicas las acusaciones. El expresidente siempre ha negado las acusaciones.

La demanda civil

Cabe recordar que este no es un juicio penal. En una demanda civil, como la de Carroll, el jurado debía determinar si el equipo legal de la columnista demostró que Trump cometió agresión contra Carroll por una preponderancia de la evidencia. Trump no asistió al juicio ni testificó en el proceso. Como cualquier acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante el tribunal, y tiene derecho a no testificar en su propia defensa.

Carroll, de 79 años y excolumnista de la revista Elle, asegura que no pudo tener una vida romántica desde la agresión sufrida en la tienda de lujo Bergdorf Goodman de Manhattan.

El impacto del veredicto

La decisión del jurado representa una derrota significativa para Trump, quien se enfrenta a múltiples acusaciones de mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada. Aunque la decisión no es un juicio penal, es un golpe para la imagen pública del expresidente.

Trump ha negado categóricamente las acusaciones y ha argumentado que son parte de una conspiración para dañar su reputación. Este veredicto podría tener un impacto en otros casos pendientes en los que se acusa a Trump de conducta sexual inapropiada.

La respuesta de Trump

El expresidente no ha respondido públicamente al veredicto, pero se espera que su equipo legal apele la decisión. Trump ha sido conocido por su capacidad de respuesta en situaciones de crisis, y se espera que haga todo lo posible para proteger su reputación y su legado.

La escritora E. Jean Carroll se mostró satisfecha luego de ganar la demanda contra Donald.

En resumen

El veredicto del jurado en el caso de E. Jean Carroll es una victoria para ella y representa una derrota significativa para el expresidente Donald Trump. Aunque no es un juicio penal, la decisión del jurado podría tener un impacto en otros casos pendientes en los que se acusa a Trump de conducta sexual inapropiada. Trump ha negado categó

