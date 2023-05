Denuncian por acoso recién electo del partido republicano Con más de 53 mil votos, el republicano Carlos Solar Barrios fue electo como consejero constitucional por la región de Antofagasta y en consecuencia, tendrá la misión de redactar un proyecto constitucional para Chile.

En forma paralela, y mientras todo eran celebraciones en el partido del médico cardiovascular, en redes sociales, especialmente Instagram, se masificaron las denuncias de quienes fueron alumnas suyas como internas de Medicina.

Acosador de Medicina

Acosador de medicina”, “Rabia y frustración que gente así adquiera más poder”, fueron algunas de las frases que se replicaban en las redes sociales.

Una de las denunciantes es Susana Fernández, quien realizó su internado bajo la tutoría del médico Carlos Solar, quien conversó con El Diario de Antofagasta y dio a conocer uno de los episodios que le tocó vivir con el nuevo consejero republicano.

“En una de estas rotaciones, donde yo estaba en un piso de cirugía rotando con él, tenía que presentarle el historial médico de una paciente. Cuando lo estaba haciendo esta persona, doctor en cuestión que en ese minuto era mi tutor, se pone junto a mí y comenzó a hacerme cariño por detrás en el cuello y a jugar con mi pelo”, cuenta.

“Como instinto fue apartarlo con el brazo y lo quedé mirando, él me miró y seguí presentando lo que había que presentar”, cuenta la médico, quien siguió con todo el profesionalismo posible, si bien fue el propio paciente quien notó la situación y posteriormente la consoló, diciéndole “no se preocupe, así son”.

No se trata de una sola denunciante

Además, en su testimonio cuenta que en una oportunidad vio al médico acariciar a una paciente más arriba del muslo, “de una forma en que nadie debería ser acariciado en un ambiente clínico”.

No se trata del único testimonio. Otra joven que realizaba su internado en medicina, quien pidió mantener su identidad en reserva, afirma que denunció directamente a Carlos Solar ante la jefatura de carrera de Medicina, por acoso sexual.

“Yo y cuantas más, conocido como un acosador en medicina”. Sin embargo, su acusación no fue muy tenida en cuenta, aseguró.

Cabe destacar, que los acercamientos un tanto invasivos por parte de algunos médicos hacia internas de medicina era un tema a considerar entre los estudiantes, según relatan.

Incluso se las arreglaban para que algunos internos varones les acompañaran y así evitar quedar a solas con algunos profesionales, como el doctor Solar, quien además es referido como machista, misógino y gordofóbico, dada su afición de realizar diversas bromas de mal gusto a las mujeres por su peso.

Denuncian por acoso recién electo del partido republicano

Cabe destacar que la doctora Susana Fernández no vive actualmente en Antofagasta, ni sabía que Carlos Solar postulaba al cargo de Consejero Constitucional.

Fue este domingo cuando la contactaron alguno de sus antiguos compañeros, quienes le comentaron el nuevo rol que asume Solar, porque conocían su historia, que ya había sido contada en el pasado, por lo que no se trata de una acusación surgida al alero del proceso electoral.

“Esto es algo que yo lo he contado varias veces, tan así que una compañera me escribió y me dijo “oye, ¿supiste que esta persona salió electa?”, y me lo contó porque ya sabía lo ocurrido. No es que yo me acordé ahora y lo dije. No, lo que pasa es que el contexto ahora es distinto”, explica Susana.