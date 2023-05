José Alvarado a la lista de lesionados por molestias en el codo

El equipo de los Philadelphia Phillies colocó en la lista de lesionados al relevista venezolano José Alvarado, quien ha sido una de sus mejores piezas en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

José Alvarado ha sido el cerrador de confianza de los Philadelphia Phillies en la presente temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, pero este miércoles se conoció la mala noticia que el zurdo fue inscrito en la lista de lesionados, lo que genera preocupación a este equipo que espera seguir confianza en el repertorio de este lanzador.

Este miércoles, los Phillies colocaron a Alvarado en la lista de lesionados de 15 días (retroactiva a 5/8) con inflamación en el codo izquierdo, lo que sin duda genera preocupación y hace temer lo peor debido a la gran cantidad de lanzador que han requerido operación Tommy John en la presente campaña 2023 de la MLB.

Prior to today’s game, the Phillies placed LHP José Alvarado on the 15-day IL (retroactive to 5/8) with left elbow inflammation. RHP Andrew Bellatti was recalled from his rehab assignment with Clearwater (A) and reinstated from the 15-day IL (right triceps tendinitis).

— Philadelphia Phillies (@Phillies) May 10, 2023