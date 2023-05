¡Polémica! Oscarsito asegura que se puede comer a Natasha Araos

En las últimas semanas, el cantante venezolano Oscarcito y la modelo Natasha Araos, se han vistos envueltos en ciertos rumores que afirman que podrían tener un romance, sin embargo, ambos han negado esas versiones. Los internautas, por su parte, aseguran que son algo más que amigos.

En declaraciones a Revista Ronda respondió con toda sinceridad sobre el asunto al ser consultado si tenían algo más allá de la amistad y de lo laboral, a lo que sin pena alguna respondió que solo son “amiguitos”.

“Bueno, obviamente tenemos una bonita amistad. Tashie, para que yo me voy a buscar una modelo, si tu estas divina”, reveló el criollo.

Por su parte, aprovechó la oportunidad para dejar claro que posiblemente la amistad se puede torcer y llegue a pasar algo. “Que no se me resbale por ahi en una esquina porque le caigo a besos rico, yo se lo dije, nosotros somos amiguitos. Pero, si se me resbala te COMO. Tashie es una mujer divina, si se me resbala me la como”, dijo Oscarcito. ¿Qué tal?

