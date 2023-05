GUARDIA NACIONAL DE TEXAS IMPIDE EL INGRESO DE MIGRANTES (+VIDEO)

El periodista Todd Bensman compartió en Twitter el momento en que se le impidió el ingreso a Estados Unidos a un grupo de migrantes este miércoles 10 de Mayo y sobre este reporte, el gobernador de Texas, Greg Abbott (@governorabbott) afirmó en Twitter que, se trata de un “gran trabajo de la Guardia Nacional de Texas y el DPS de Texas”.



El gobernador, además dijo que mientras “Biden envió 1.500 soldados a la frontera para hacer trámites, Texas desplegó soldados capacitados para tomar medidas reales y responder a esta crisis”

Another video of Texas DPS doing abdicated federal work pic.twitter.com/jpWVpj4zo9

— Todd Bensman (@BensmanTodd) May 10, 2023