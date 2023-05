Tribunal declara culpable de agresión sexual a Trump

El jurado de un tribunal de Nueva York ha declarado al expresidente estadounidense Donald Trump responsable de agresión sexual contra la escritora E. Jean Carroll. La mujer aseguró que el político la violó en 1996, mientras lo acompañaba a un centro comercial, informa Bloomberg.

El veredicto emitido este martes, el jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres dictaminó que el exmandatario cometió un delito de abuso sexual y no de violación. La mujer lo acusó en su demanda presentada décadas después de lo sucedido.

El jurado decidió que Trump debe pagar a Carroll tres millones de dólares por difamación, además de dos millones de dólares por daños y perjuicios civiles.

Al tratarse de un caso civil y no penal, Trump nunca corrió el riesgo de ser encarcelado por las acusaciones de Carroll. Su abogado, Joseph Tacopina, comunicó previamente al tribunal que el exmandatario había renunciado a su derecho a testificar en el juicio. Optó por no presentar una defensa en el caso, apostando que los jurados encontrarán que la demandante no logró presentar un caso persuasivo.

Tras la decisión del jurado, Trump afirmó que no conocía a la demandante y tachó el dictamen de una «vergüenza» y una «cacería de brujas».

Con información de RT.