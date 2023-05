Cámara captó el momento en que tirotean a un asaltante venezolano en Chile

Un comerciante se defendió de un asalto con un disparo en la cabeza a un delincuente que intentó robar al interior de su bazar en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana de Santiago, en un hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del local, según el diario La Cuarta.

En conversación con el canal Chilevisión el hombre confirmó que se encontraba junto con tres clientes al interior del recinto cuando una banda de antisociales ingresó al negocio con la clara intención de asaltarlos.

Fue en este contexto que el trabajador hizo uso de un arma de fuego debidamente inscrita y le disparó en el cráneo. El hampón fue identificado como Eric Marchant, venezolano en situación irregular.

Dos huyeron

“El propietario hizo uso de su arma debidamente inscrita, efectúa dos disparos, impactando en la cabeza de uno de los delincuentes, lo cual provocó la huida del resto de los antisociales”, detalló el subcomisario René Aravena, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI.

Asimismo, indicó que “el delincuente fue trasladado a un centro asistencial donde permanece grave y en riesgo vital. En base a lo anterior, detectives realizaron diversas diligencias” en el sitio.

“Vivimos encarcelados y nadie hace nada. Siempre pensamos que no nos va a ocurrir, hasta que nos ocurre. Me vi amenazado, no solamente mi integridad, sino que también la de los demás. Es lamentablemente que una persona esté herida, pero así se dieron las cosas”, expresó el comerciante.

De recuperarse Merchán será formalizado por los delitos de robo, robo con intimidación y homicidio frustrado, según el Ministerio Público.

Con información de Emol TV