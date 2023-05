Miami Marlins suben a las Grandes Ligas a su mejor prospecto

El equipo de los Miami Marlins anunció el llamado a las Grandes Ligas – MLB de su mejor prospecto, el lanzador dominicano Eury Pérez.

Los Miami Marlins siguen en busca de resultados positivos en la presente temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y en ese proceso han ascendido a su equipo principal al joven lanzador dominicano Eury Pérez, quien es el prospecto número #1 de la organización y el #10 del béisbol.

Los Marlins subieron a Pérez a la MLB, para que haga su debut esta campaña 2023. Se espera que su primer apertura en el mejor béisbol del mundo sea el viernes por la noche en el LoanDepot Park contra los Cincinnati Reds.

The Miami Marlins are calling up 20 year old top pitching prospect Eury Perez. This historical start will be Friday Night at loanDepot Park against the Cincinnati Reds per sources.

— Craig Mish (@CraigMish) May 10, 2023