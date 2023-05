Ricardo Montaner tuvo que cerrar su restaurante en Miami por falta de ‘biyuyo’

Todo parece indicar que la familia Montaner no atraviesa un buen momento económico, o al menos no el cantante argentino Ricardo Montaner, y es que esta debacle en sus finanzas lo obligó a cerrar el restaurante que tiene en la ciudad de Miami desde hace un tiempo.

Aparentemente el artista no cuenta con el dinero para poder seguir manteniendo el local y cubrir los gastos necesarios, entre ellos, el salario de sus trabajadores, tal como lo informaron los periodistas Javier Ceriani y Elisa Belistari del programa Chisme No Like.

“Ricardo Montaner cierra su bar por deuda a los empleados. En Socios del Espectáculo se informó que el famoso restaurante Café Ragazzi propiedad del cantante que se encuentra en Miami, especializado en cocina italiana y considerado como uno de los favoritos”, comentaron.

Café Ragazzi fue adquirido por el artista en el año 2008, y se convirtió un punto de encuentro de personalidades muy conocidas en todo el mundo, en el lugar se dieron cita estrellas famosas como Lionel Messi, Don Francisco, Alejandro Sanz, Juanes, Thalía, Yuri y hasta Marc Anthony.

De acuerdo a lo informado en el mencionado show, Montaner le debía hasta 12 de meses de sueldo a sus empleados, por lo que tuvo que cerrar inmediatamente el local. Inmediatamente los seguidores reaccionaron y es que sacaron a relucir que el nacionalizado en Venezuela no sólo le brinda ayuda económica a sus hijos, también lo hace a su yerno, el cantante Camilo quien es esposo de Evaluna Montaner.