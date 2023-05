Salen a la luz las declaraciones más duras del ex de Shakira, Antonio de la Rúa

Los problemas nunca vienen solos y Shakira puede dar prueba de ello. Los últimos tiempos han sido bastante complicados y la situación con Gerard Piqué cada vez es más tensa. Por si fuera poco, el último novio de la cantante rompió su silencio y dio unas declaraciones muy llamativas. ¿Quieren saber qué ha pasado? Antes de adentrarnos en esta noticia recordemos que Shakira se mudó a Miami, a una zona muy exclusiva, para estar alejada de la polémica. Ha conseguido todo lo contrario. Cada paso que da se critica con más fuerza.

Por OK Diario

El ex de Shakira vuelve a la carga

Antonio de la Rúa habló, el último novio de tuvo Shakira antes de empezar con Piqué, habló, pero sus declaraciones todavía no han trascendido. Eso sí, es cuestión de tiempo porque cada vez hay más periodistas dispuestos a destapar la otra cara de la cantante. Antonio iba a casarse con ella, pero de un momento a otro se encontró con la presencia de Gerard Piqué. El empresario reconoció en una entrevista que los inicios de su relación con Shak, como le llamaba en aquella, época, fueron complicados porque “ella tenía pareja”.

¿Qué pasó para que Shakira cancelara la boda que estaba preparando? Que se enamoró de Gerard Piqué. En un primer momento negó la mayor, pero cuando se dio cuenta de que la historia iba en serio no tuvo más remedio que confirmar el romance. Un romance que ha sido estable hasta hace poco. Al menos eso es lo que parecía. Antonio sabe perfectamente todo lo que hay detrás y ha roto su silencio, pero no de forma pública. ¿Se animará a dar el paso delante de todos?

El enfado de Antonio de la Rúa

Se publicó que Antonio está muy molesto porque siempre ha intentado mantenerse al margen de los medios. No lo consigue. Si no es por una cosa es por otra. No quiere que nadie le recuerde por su relación con Shakira y más ahora que la cantante genera sentimientos tan encontrados. Nunca se ha sentido cómodo siendo el protagonista. Shak lo sabe y ha querido alejarle de todo, pero hay cosas que no dependen de ella. La prensa le ha localizado y de momento él ha reconocido que está enfadado.

Piqué cometió un gran error al admitir que Shakira tenía pareja cuando empezaron la relación. El público ha recordado que la artista también fue infiel. Ya no es la mujer desprotegida que descubrió que el padre de sus hijos le estaba engañando. Ella ha estado en el otro lado de la batalla. ¿Qué pasará a partir de ahora? La cantante no va a responder a Antonio. La relación es tensa y no quiere compilar más las cosas.

La exnovia de Piqué también está molesta

Antonio de la Rúa no es el único que se ha enfadado, Nuria Tomás, la última novia de que tuvo Piqué antes de empezar con Shakira, también está molesta. Es inevitable que se hable de ella en estas circunstancias y eso es justo lo que no quiere. Su intención era mantenerse en un discreto segundo plano. No lo ha conseguido. Todo el mundo quiere saber qué piensa del empresario.