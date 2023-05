Usuarios comparten malas experiencias con bonos ¿Tu opinión?

Usuarios comparten malas experiencias con bonos Nancy Tovar, comparte, igual que muchos otros usuarios de Twitter, sus experiencias con los bonos sociales en Venezuela. Según Nancy, hace tres años le quitaron el bono Hogares de la Patria y en su lugar le asignaron el bono Economía Familiar.

Nancy solicita ayuda en relación con esta situación y menciona su cédula de identidad Ella expresa su admiración a quienes reciben regularmente los bonos, ya que ella nunca ha recibido el bono Hogares de la Patria, incluso cuando formaba parte del programa Somos Venezuela. En cambio, menciona que recibe únicamente la pensión por Amor Mayor y el bono de Guerra Económica.

¿Por qué a mí no me llegan ninguno de esos dos bonos? Soy jefe de hogar y tengo una familia. Por más que envío mensajes y actualizo la página patria, no me llega ningún bono. Gracias.