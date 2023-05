Venezolano de los Yankees causa estragos con su bate en Ligas Menores

El prospecto venezolano de los New York Yankees, Andrés Chaparro sigue viviendo un buen momento en las Ligas Menores, dejando números que podrían catapultarlo pronto a las Grandes Ligas – MLB.

Andrés Chaparro es uno de los mejores peloteros del equipo Triple-A de los New York Yankees en la temporada 2023 de Ligas Menores, demostrando con su andero que está para grandes cosas, incluso está haciendo méritos para un posible llamado a la MLB.

Chaparro desde el Spring Training está produciendo significativamente con su bate, pero en la temporada de Ligas Menores ha estado ratificando su buen momento ofensivo con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, tanto así que es uno de los máximos jonrones de la zafra 2023.

El pelotero de 24 años oriundo de El Vigia, tiene este 2023 un total de 35 hits en 32 juegos, entre ellos seis dobles, un triple, 10 cuadrangulares, 27 carreras remolcadas, 27 anotadas y un brillante promedio de .282, sin duda números de un pelotero que está ardiente y pidiendo pista hacia otro nivel.

