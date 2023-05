Asi fue recibido Fernando Tatis Jr en el Dodgers Stadium tras de mas un año

El dominicano Fernando Tatis Jr. ya fue al estadio en donde lo esperaban por horas, el Dodgers Stadium, casa de sus grandes rivales Los Angeles Dodgers y donde este registra una linea jugosa linea ofensiva a lo largo de sus cuatro años de carrera en las Grandes Ligas.

En la noche del viernes 12 de mayo Los Angeles Dodgers recibieron a Los Padres de San Diego por primera vez en la temporada 2023, pero ahora contaban con un nombre que no había estado durante todo el 2022 en la alineación, Fernando Tatis Jr.

Aunque se esperaba un poco mas de ruido o escándalo en el regreso de Tatis Jr. al Dodgers Stadium, los fans de dicho equipo no fueron tan intensos ni tampoco se esmeraron para burlarse de Fernando Tatis Jr, quien luego de tres años siendo un dolor de cabeza ofensivo para ellos falló una prueba de dopaje recibiendo una suspensión automática de 80 juegos sin derecho a sueldo.

Una vez que Fernando Tatis Jr fue anunciado comenzaron los abucheos, como también cuando fue a la caja de bateo y hasta cuando salió al terreno en la parte baja de la primera entrada para defender el jardin derecho. Sin embargo, el “Niño” de los Padres de San Diego respondía con besos ante los fanáticos.

Video:

Fernando Tatis Jr. has hit 9 HR in his career at Dodger Stadium, his most at any visiting ballpark.

Here is a thread of all of them: pic.twitter.com/feC7dMDFBG

— Padres Data Daily (@PadresDataDaily) May 12, 2023