Cardinals le dan noticias agradables al venezolano Willson Contreras

El equipo de los St. Louis Cardinals tomó una nueva decisión con el venezolano Willson Contreras, siendo sin duda una buena noticia para este pelotero de cara a la continuidad de la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

Willson Contreras hace par de semanas de manera sorpresiva, fue removido de la posición de receptor por parte de los St. Louis Cardinals, pero ahora esa decisión fue revertida, porque el venezolano volverá a defender en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

El equipo de los Cardinals devolverá a Contreras a la posición de receptor el próximo lunes en el Busch Stadium contra Milwaukee Brewers. El criollo le recibirá los pitcheos a Jack Flaherty.

El pitcheo del equipo de San Luis no está siendo lo más efectivo posible en la campaña 2023 de MLB y por eso tomaron la decisión de enviar a Contreras al puesto de bateador designado, pero el cambio finalmente duró poco.

“Nos sentimos muy bien con el progreso que hemos logrado y está muy bien para él atrapar el lunes con Jack (Flaherty) en el montículo. Esto es lo que querían. Ambos lo querían y Willson quería estar detrás del plato el lunes. Y nos sentimos muy bien al alinearlo de esa manera con todo el progreso que hemos logrado”, dijo Oliver Mármol, mánager de los Cardinals.

