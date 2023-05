El emotivo reencuentro de José Abreu y Tim Anderson en Chicago

El veterano José Abreu tuvo su primer juego en Chicago luego de dejar de formar parte de los White Sox de Chicago para firmar con los Houston Astros en la misma Liga Americana, de paso aprovechó para hablar con sus muchachos.

Abreu como todo un líder natural que fue en los White Sox de Chicago por mas de una década, aún sigue con la tarea de seguir ayudando a sus ex-compañeros en especial a esos que aún necesitan aprender muchas cosas, como manejarse tanto dentro como fuera del juego, entre otras cosas.

El campocorto de los White Sox, Tim Anderson y José Abreu de los Houston Astros, tuvieron un emotivo momento en donde fueron los protagonistas de un largo abrazo mientras intercambiaban palabras.

Video:

José Abreu is back in Chicago and shared a moment with former teammate Tim Anderson pic.twitter.com/bgyn179yJh

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 13, 2023