Marcus Stroman y Cubs conversaron por una extensión de contrato

El lanzador Marcus Stroman y los Chicago Cubs iniciaron conversaciones por una posible extensión de contrato en las Grandes Ligas – MLB.

Marcus Stroman desde la temporada 2022 defiende el uniforme de los Chicago Cubs tras firmar como agente libre e incluso, en la temporada muerta pasada estuvieron en conversaciones para extender su contrato por un tiempo más, pero por ahora, no han concretado nada en las Grandes Ligas – MLB.

¿Se acerca un nuevo contrato para Stroman?

Según Maddie Lee del Chicago Sun Times, Cubs y Stroman exploraron una extensión esta última primavera, pero no hubo un nuevo acuerdo entre ambas partes para más años en la MLB. Sin embargo, pese a que no llegaron a un acuerdo, la puerta parece estar abierta para algún tipo de extensión esta misma campaña 2023.

“He sido abierto con la oficina principal aquí, he expresado mucho que quiero estar aquí y quiero una extensión, que honestamente no quiero llegar a la agencia libre. La organización de arriba hacia abajo, cómo manejan a los jugadores, cómo manejan a las familias, cómo operan, me encanta todo al respecto. Entonces, me encantaría ser un Cachorro, honestamente, por el resto de mi carrera, y firmar un contrato más y terminar”, manifestó Stroman a Lee.

Cubs, Marcus Stroman Had Preliminary Extension Talks https://t.co/oBq4F6haL4 pic.twitter.com/H0wpf7uGFn — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) May 13, 2023

Es bueno recordar que, este lanzador derecho de 32 años firmó en diciembre de 2021 un contrato por tres temporadas de Grandes Ligas y un total de $71 millones.

Luego de la zafra 2023, Marcus Stroman vuelve a la agencia libre y si bien estos rumores son comunes cuando los jugadores se acercan al mercado , esos comentarios del lanzador son particularmente fuertes y muestran un claro deseo de su parte de seguir siendo parte de esta organización en la MLB.

Marcus Stroman en 2023

En ocho aperturas, Stroman tiene récord de 2-3, con 2.28 de efectividad en 4.47 innings, con 1.06 de WHIP y 44 ponches.

