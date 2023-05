Se vacian las bancas al finalizar el partido entre Rockies y Phillies

Los ánimos estallaron en Mile High City el domingo y los principales combatientes fueron la superestrella de los Phillies, Bryce Harper, y el relevista de los Rockies, Jake Bird. Fue la parte alta de la séptima entrada con los Rockies ganando 4-0.

Bird dio dos bases por bolas antes de obtener una doble matanza y un elevado elevado para terminar la entrada en una eventual victoria de Colorado.

Mientras se atrapaba dicho elevado, Bird comenzó a celebrar mientras salía del campo. Solo que fue menos una celebración y más él simplemente gritando en el dugout de los Filis. Cuando algunos de los Filis (Kyle Schwarber se podía ver en una toma) se ofendieron con sus gritos, Bird comenzó a reír, a aplaudir burlonamente e incluso sacó un poco la lengua.

Mientras tanto, Harper salió furioso del banquillo de los Filis, posiblemente listo para derribar. Echar un vistazo:

We’ve got a brawl underway in Colorado and Bryce Harper is at the center of it pic.twitter.com/81PcXV1cT0

— Jomboy Media (@JomboyMedia) May 14, 2023