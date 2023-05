Yankees vienen de atras con dos jonrones de Aaron Judge

Los New York Yankees perdían de los Rays de Tampa Bay 6 carreras por 0 luego de un gran slam del cubano Yandy Díaz ante los envíos de Nestor Cortes Jr en la tercera entrada, pero no fue problema para los bates de los de casa.

Todo comenzó con un cuadrangular de dos carreras de Kyle Higashioka para poner el marcador 6-2 en la baja de la quinta entrada, misma en la que Aaron Judge le siguió los pasos a Higashioka con otro vuelacercas de dos carreras mas para cortar la diferencia de 2.

A Higgy 2-run bomb puts the Yanks on the board! pic.twitter.com/0GnfH4oO0B

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) May 13, 2023