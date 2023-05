Barcelona derrotó al Espanyol para consagrarse campeón de Liga a falta de cuatro jornadas

El Barcelona goleó este domingo al Espanyol, 4 a 2, para consagrarse campeón de LaLiga, competición doméstica en España, a falta de cuatro jornadas para que finalice el campeonato.

A pesar de que el título lo tenía prácticamente en el bolsillo, por la gran ventaja que lleva al Real Madrid y al Atlético, segundo y tercero respectivamente en el campeonato; es más dulce el haberlo logrado en el derbi ante su archirrival de ciudad, al cual hirió de muerte y casi condenó al descenso.

ARRANQUE APOTEÓSICO

Tardó apenas 20 minutos el Barça en dejar prácticamente sentenciado el partido. El polaco Robert Lewandowski abrió el marcado al minuto 11, y el lateral Álex Balde amplió la cuenta al minuto 20.

Sería el propio Lewandowski el que dio el puntillazo al Espanyol, con su segundo gol y tercero de su equipo en la fracción 40.

EL ESPANYOL INTENTÓ DARLE LA VUELTA EN EL SEGUNDO TIEMPO

Tras reanudarse el partido el Espanyol salió con todo debido a la necesidad de puntos que tiene en su lucha por mantener la categoría. Sin embargo, fue el Barcelona el que amplió la ventaja en el minuto 8 de la segunda parte cuando el francés Jules Kounde marcó el cuarto tanto de su equipo.

Pero el Espanyol no tiró la toalla y logró descontar al minuto 73 con gol de Javier Puado y en el 92 con una anotación de Joselu. No obstante, no fue suficiente y ahora se hunden en la tabla.

JUSTO GANADOR DE LIGA

El Barcelona puede considerarse justo ganador de la Liga, pues hasta el momento tiene al mejor portero y al máximo goleador del campeonato.

El portero alemán Marc-André Ter Stegen logró dejar su portería a cero en 25 partidos, récord del campeonato el cual puede seguir ampliando en las cuatro fechas que aún deben jugar.

Por su parte, Lewandowski lleva 21 goles en su estreno en LaLiga para ser el máximo goleador de la competición.

También hay que destacar que este es el primer título de envergadura para Xavi, luego de conseguir la Supercopa española el pasado mes de enero.