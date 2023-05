!Denuncian! Benjamín Rausseo «funcionario» DGCIM

Benjamín Rausseo funcionario DGCIM El periodista Manuel Isidro Molino y el comunicador Javier Viva Santana, desde sus cuentas de Twitter, coinciden en señalar las revelaciones hechas por Christopher Figuera, ex jefe del Sabin y segundo del DGCIM, en su impreso «30A: Día en que Nicolás Maduro podía caer».

Resultó que el Benjamin Rausseo, alias, Er Conde del Guácharo es señalado en ser parte de la Dgcim por parte de un ex jefe militar de Nicolás Maduro… pic.twitter.com/PJwYKEc9Ye — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) May 14, 2023

En el libro, Figuera menciona lo siguiente: «…En ese instante, un asistente de Hernández Dala (Jefe del DGCIM) le anuncia la llegada del señor Benjamín Rausseo ‘El conde del Guácharo’, quien iba a sacarse una credencial y ser investido como funcionario de la DGCIM, y lo subirían por el ascensor privado. Antes de retirarme para atender a su invitado, me dijo que no me preocupara, que entendiera y que estuviera atento a las locuras del general Sequea.»

Lo expone en su libro el general Christofer Figuera, ex jefe del SEBIN, y toca a Benjamín Rausseo y los conocidos integrantes de su comando aclarar si es verdad o mentira@LFuenmayorToro @UCVISTAS@alfayaracuy @Asocejuprc @CDH_UCAB @CNPCaracas @deyonara27 @APR_Venezuela #PSUV pic.twitter.com/Bc0a6ET3Xh — Manuel Isidro Molina (@20mim24) May 15, 2023

En un programa de televisión anterior, Manuel Isidro había mencionado las dos veces en las que, según el periodista, el señor Rausseo había estado preso y cómo Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, había logrado rescatarlo de sus problemas judiciales por «delitos comunes».

A continuación el VIDEO

En la presentación del libro se dice: «. «¡El 30-A pudo ser, pero no lo fue!

Es por ello que en la presente obra se develan los intríngulis del poder que desgobierna al país más rico del planeta, así como también las tramas de traiciones, apetencias e intereses personales, corrupción, cobardía, traición a la Patria y flagrantes violaciones de los DD. HH. y de la Constitución Política del Estado venezolano, además se revela quién es quién en el entorno más cercano de Nicolás Maduro…»

