Bravos se hacen de los servicios de Dereck Rodríguez

El lanzador Dereck Rodríguez fue reclamado desde la lista de waivers por los Bravos de Atlanta, la cual será su cuarta organizacion a lo largo de su recorrido por las Grandes Ligas y Ligas Menores.

Hace poco los Minnesota Twins seleccionaron el contrato de Rodríguez desde Triple-A, a quien dias después lo colocaron en asignación con apenas 1 carrera permitida en dos tercios de una entrada.

Sin duda fue muestra muy pequeña como para que los Bravos de Atlanta tomaran una decisión al nivel profesional, sin embargo, viene de dejar efectividad de 4.66 en 19 entradas de labor en Triple-A este 2022. No había nada nuevo que ver.

The #Braves today claimed RHP Dereck Rodríguez off waivers from the Minnesota Twins and optioned him to Triple-A Gwinnett. To make room on the 40-man roster, Atlanta transferred RHP Kyle Wright to the 60-day injured list.

— Atlanta Braves (@Braves) May 15, 2023