De no creerse que los Red Sox no hayan retado un «safe» de Rafael Devers en segunda

No se puede creer que los Boston Red Sox no hayan solicitado el chalenge (retado) un deslizamiento del dominicano Rafael Devers en segunda base el cual fue cantado out por el umpire, pero el pelotero solicitó de una que lo desafiaran, pero el puertorriqueño Alex Cora el mánager de los Medias Rojas no lo hizo, a pesar de que en la repetición lució como safe.

Carita está y sigue encendido con el bate en la temporada 2023 de las Grandes Ligas con los patirrojos y en la parte baja de la cuarta entrada del juego ante los St. Louis Cardinals soltó una línea por encima del shortstop que pegó directo en la pared como en dos (2) segundos tanto que desde que salió el batazao se veía que iba haber jugada en la intermedia si Rafael intentaba convertirlo en doble.

Y así fue, ya que el el jardinero central de los Cardenales jugó la bola al rebote y lanzó a la segunda base donde Devers parecía esperado, pero el dominicano esquivó el toque del segunda de San Luis, al mejor estilo del mago boricua Javier Báez, aunque el umpire de la intermedia cantó out, Rafael de una vez hizo seña al dogout de Boston para que solicitaron el reto de la jugada, cosa que los Red Sox increíblemente no hicieron, incluso cuando en la repetición pareció quieto. Tan seguro estaba carita que llegó safe a segunda que de una vez se sentó en la base a esperar que pidieran la revisión, pero así se quedó. Su carita lo dijo todo.

Incluso después vino un hit de Triston Casas al jardín izquierdo en el cual carita hubiera anotado. Los Medias Rojas pierden cuatro (4) carreras por una (1) ante St. Louis, quienes buscan barrerlos a domicilio en el estadio Fenway Park.