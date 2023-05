Lanzador se asusta al pensar que Aaron Judge la había sacado del parque

Jason Adam pitcher de los Tampa Bay Rays casi se desmayó cuando pensó que un batazo de Aaron El Juez Judge de los New York Yankees se había ido de jonrón.

Bien dicen popularmente que el miedo es libre y eso justo pareció sentir Jason en la novena entrada del juego de hoy entre Tampa Bay y New York, con los Rays ganando ocho (8) carreras por siete (7) a los Yankees, cuando con dos outs Aaron le hizo swing al primer pitcheo de Adam y conectó la bola hacia el jardín central y el izquierdo, que cuando sonó el serpentinero bajó la cabeza en el montículo en forma de resignación pensado que la bola se había del parque.

Pero la pelota llegó hasta la zona de seguridad donde fue buscada tanto por el dominicano José Siri como por el cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena, atrapando la misma José, quien lo celebró ya que significó el juego ganado para Tampa Bay y además, fue abrazado de la emoción por Randy.

Y escribiendo de emociones después de la atrapada y la celebración de los Rays, El Juez fue enfocado por la transmisión de televisión regresando al dogout entre la primera y la segunda base, y en ese momento señaló a Jason Adam y le reconoció haberlo dominado a lo que el lanzador le dijo oh my god (oh mi Dios) poniéndose la mano en el pecho a la altura del corazón como si el alma o la vida le hubieran regresado al cuerpo.