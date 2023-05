OVV: No habrá protección a niños y adolescentes si el Estado no da recursos

Sin recursos ni redes de trabajo conjunto entre el Estado venezolano y la sociedad civil, no habrá la debida protección de la vida de niños, niñas y adolescentes.

Eso lo afirmó la coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Gloria Perdomo, este lunes 15 de mayo de 2023 en su análisis sobre lo que expone el libro Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, víctimas ignoradas e invisibles.

En De Primera Mano, programa nacional deRadio Fe y Alegría Noticias, Perdomo habló sobre las preocupantes cifras de violencia que encontraron y la escandalosa cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) fallecidos.

En algunos casos, no se sabe si mueren por descuido, negligencia o alguna situación más grave que pudiese ser institucionalmente penada.

“El Estado en esta materia tiene que poner recursos. No es solo dar un discurso, no es elaborar una infografía, no es publicar una valla bonita.

Hay que poner recursos para programas de salud mental, de atención a las personas lesionadas y heridas, programas de escuelas de padres y seguimiento y monitoreo a las familias que están en riesgo, programas de asistencia económica a familias que están en una situación crítica”, afirmó la representante del OVV.