Venezuela y Trinidad reanudan conexión: Caribbean Airlines volará una vez a la semana

Caribbean Airlines, la aerolínea estatal de Trinidad y Tobago, reinició, después de tres años, sus operaciones en Venezuela a través de la ruta Puerto España-Caracas que volará una vez a la semana, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

«Después de tres años, hoy reinició operaciones hacia nuestro país Caribbean Airlines de Trinidad y Tobago, la cual operará la ruta Puerto España-Maiquetía-Puerto España con una frecuencia semanal los días sábados», dijo el INAC en un mensaje en su cuenta en Twitter.

El primer vuelo desde Puerto España llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por un tradicional arco de agua hecho por los bomberos para «bendecir el inicio de estas operaciones», detalló el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), también en Twitter.

Bienvenido a Caracas! ✈️



Today we resumed weekly flights between Port of Spain and Caracas with a celebration at the Caribbean Club Lounge at Piarco, Trinidad where Venezuelan Ambassador, His Excellency, Alvaro Sanchez Cordero delivered the feature address. #iflycaribbean pic.twitter.com/SsgRB5yKGP— Caribbean Airlines (@iflycaribbean) May 14, 2023