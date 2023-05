Danny Lloyd tenía 8 años cuando hizo el papel del hijo de Jack Torrance; actualmente, tiene 50 años y su vida dio un giro.

¿Recuerdas al niño de la película El Resplandor que tanto atemorizó cuando se estrenó en 1973? Pues han pasado 43 años que la cinta llegó al cine y se reveló cómo luce Danny Lloyd quien dio vida al hijo de Jack Torrance en el filme. Actualmente, el hombre tiene 50 años y se alejó por completo de la industria del entretenimiento. ¡Tienes que ver su gran cambio!

El Resplandor, película dirigida por Stanley Kubrick, se estrenó en 1980 y desde entonces es una de las mejores película del género de terror que existen. La historia cuenta como Jack Torrance se convierte en cuidador, durante el invierno, del Hotel Overlook, en Colorado; con la esperanza de vencer su bloqueo en la escritura, Jack se instala en el lugar junto con su esposa, Wendy, y su hijo, Danny (Danny Lloyd), que sufre por las premoniciones psíquicas que se le presentan. A 43 años del estreno de la película, muchas cosas han cambiado, empezando por el niño que dejó la actuación dos años más tarde de que el filme de Kubrick llegó al cine.

Danny Lloyd dio vida al hijo de Jack Torrance en El Resplandor. Foto: Redes sociales

Así se ve el niño de El Resplandor a 43 años del estreno de la película | FOTO

Hoy en día, Danny Lloyd tiene 50 años y esta completamente retirado del cine; en 1982, a la edad de 10 años, hizo su último trabajo en la pantalla grande con la película Will: the autobiography of G. Gordon Liddy. ¿A qué se dedica ahora? Es profesor de biología en una Universidad de Kentucky, en Estados Unidos.

Así se ve actualmente Danny, el niño de El Resplandor. Foto: The Guardian

Actualmente, tiene cuatro hijos y recuerda con cariño la época en la que filmó El Resplandor; en su momento, el ahora profesor de universidad dijo que interpretó el personaje por casualidad, debido a que su padre insistió en que se presentara al casting. «Me dijo que siempre estaba corriendo e intentando llamar la atención, así que mandó mi foto. Creo que fue como una broma, la verdad», señaló.

Pese a que el rodaje de El Resplandor se extendió casi un año (cuando estaba planeado que sólo serían 17 semanas), Danny Lloyd mencionó que la pasó muy bien pues recuerda que Stanley Kubrick jugaba con él en el set de grabación. «Era un tío mayor con barba, pero no recuerdo tenerle miedo ni estar intimidado ni nada», señaló. También dijo que llevó muy bien con Jack Nicholson, Shelley Duvall, y las gemelas Lisa and Louise Burns. ¿Qué te pareció el gran cambio del niño de El Resplandor? ¿Qué piensas de cómo luce a 43 años del estreno de la película?