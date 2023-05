MARGARITA| Denuncian escasez de insumos en el Hospital Luis Ortega

La situación del Hospital Luis Ortega de Porlamar parece no mejorar. Los familiares de los pacientes recluidos denuncian que deben llevar desde los medicamentos hasta los guantes, a pesar de que este lo intervino una junta interventora hace un mes.

La sala de espera de este recinto hospitalario está llena de personas que tienen un rosario de quejas sobre la situación del principal centro de salud de Nueva Esparta. Para ellos lo más complicado es cumplir con todo lo que deben comprar para los tratamientos.

Con una situación económica tan precaria no pueden cumplir con todo lo que les solicitan.

¿Qué ocurre en el Hospital Luis Ortega de Porlamar?

“Cómo es posible que hace un mes estuvo la ministra de Salud en Nueva Esparta surtiendo el Hospital Luis Ortega de Porlamar y actualmente no hay ni un par de guantes ¿Dónde están los medicamentos? No están haciendo exámenes, hay que hacerlos en laboratorios por fuera y si no tenemos cómo hacemos”, dijo Ely Cardozo.

Asimismo, los allegados comentaron que la salud de los neonatos que nacen en este centro es preocupante.

“Los niños entran por una cosa y salen por otras cosas, por ahí se van, no le dicen en realidad lo que es a uno. Mi sobrina salió por un examencito y luego salió otra cosa. Tiene el VDRL reactivo, es recién nacida”, agregó Elimar Marcano.

Los pacientes del Hospital de Porlamar también relatan que existe una falla de personal, sobre todo los fines de semana.

