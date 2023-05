Lo que dijo Aaron Judge sobre las insinuasiones de robos de señas

En el juego entre los Blue Jays y Yankees la noche del lunes 15 de mayo, los narradores de la transmisión oficial de los de Toronto insinuaron que Aaron Judge estaba intentando ver las señas entre la comunicación del receptor y el lanzador.

Mientras Judge estaba en la caja de bateo sus compañeros de equipo y el mismo manager Aaron Boone se encontraban disputando una guerra verbal con el arbitro principal por los strikes cantados, incluso, Boone fue expulsado en ese momento.

Aaron Judge como capitán del equipo, estaba volteando su mirada hacia el dugout sin mover la cabeza, por lo que se veía sumamente sospechoso. Sin embargo, “El Juez” respondió dictando sentencia a 462 pies por el jardin central sin antes mirar hacia atras, dejando claro que no necesita una ayuda extra para hacerse sentir.

Lo que dijo Aaron Judge al final del juego.

“Parezco un poco como ‘¿quién sigue hablando aquí?’… Volvamos a jugar a la pelota” dijo Judge, quien al principio estaba confundido en cuanto a las preguntas, pero recalcó que solo quería ver cuáles de sus compañeros era que estaban hablando y que decían.

Aaron Judge says he was looking toward the Yankees dugout because he didn’t like how much his teammates were chirping the umpire with a 6-0 lead

“I said a couple things to some guys in the dugout and especially after the game. Hopefully it won’t happen again.” pic.twitter.com/rMJ05Ilp0r

