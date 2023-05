Matt Carpenter reconoce que no se retiró gracias a los Yankees

El hoy pelotero de los San Diego Padres, Matt Carpenter confesó de que no ser por los New York Yankees, se hubiese retirado ya de las Grandes Ligas – MLB.

Matt Carpenter ha tenido una carrera que ha ido de más a menos, pero afortunadamente tuvo un renacer en 2022 y actualmente en la temporada 2023 sigue activo en las Grandes Ligas – MLB. Ese renacer que mencionamos, lo tuvo con los New York Yankees, equipo que confió en él para la pasada campaña del mejor béisbol del mundo y que evitó su retiro.

A través de una entrevista con Chris Rose, Carpenter pudo confesar que contempló el retiro el año pasado y que de no ser por esa llamado que tuvieron los Yankees, hubiese dejado el béisbol de la MLB.

“El año pasado en Triple-A con los Texas Rangers, llamé a mis padres, llamé a mi esposa, mi hermano y hermana, les dije que esto era todo. Había salido del campo de béisbol por lo que era la última vez. Tres días después, recibí una llamada de Brian Cashman y estaba en el lineup con los Yankees”, dijo el pelotero.

